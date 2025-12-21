PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: LKW-Fahrer mit mehr als 3 Promille - Zeugen gesucht

Schwirzheim (ots)

Am 19.12.2025, gegen 15:35 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Sattelzug in Kenntnis gesetzt, welcher an einem Parkplatz der Bundesstraße 410 in Fahrtrichtung Gerolstein, Höhe Schwirzheim, im Graben stehen würde. Nach Angaben des Zeugen wäre der betreffende Sattelzug zuvor des Öfteren in den Gegenverkehr gefahren und habe beinahe eine Fahrbahntrennung überfahren.

Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den im Graben stehenden Sattelzug wie gemeldet feststellen. Im Inneren der Sattelzugmaschine befand sich eine erheblich alkoholisierte Person. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Im Anschluss daran erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Zeugen, welche möglicherweise zu der genannten Zeit auf der B 410 im Bereich zwischen Prüm und Büdesheim durch die Fahrweise des Sattelzuges gefährdet wurden oder Angaben zur Fahrweise des Sattelzuges machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 22:01

    POL-PDWIL: Bedrohung auf dem Teichplatz

    Prüm (ots) - Am 20.12.2025 ereignete sich gegen ca. 13 Uhr auf dem Teichplatz in Prüm ein Sachverhalt bei dem eine junge Frau durch eine andere Person bedroht wurde. Die Geschädigte war fußläufig auf dem Weg zu ihrem PKW als ihr der Verdächtige entgegenkam. Als sich beide passierten erfolgte die Bedrohungshandlung durch den Verdächtigen. Anschließend entfernte dieser sich über den Treppenaufgang am Teichplatz in ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 16:20

    POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

    Bitburg (ots) - Am 20.12.2025 (14:00-15:00 Uhr) kam es auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Ein brauner Fiat wurde mutmaßlich beim Ein-/Aussteigen in ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:33

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

    Binsfeld, Niederkail, Landscheid, Herforst (ots) - Am 19. / 20.12.2025 zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektionen Wittlich und Bitburg, gemeinsam mit der amerikanischen Security Police der Airbase Spangdahlem sowohl stationäre Kontrollstellen in der Ortslage von Binsfeld, als auch mobile Kontrollen in den Ortschaften Niederkail, Landscheid und Herforst durch. Hierbei wurden mehr als 100 Fahrzeugführerinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren