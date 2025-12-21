PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen Luxemburg und Trier

Trier-Ehrang (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, wurden der Polizei gegen 13:30 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer drei Fahrzeuge der Marke BMW gemeldet, welche die Autobahn 64 aus Richtung Luxemburg kommend in Fahrtrichtung Trier-Ehrang mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und einer aggressiven Fahrweise befahren haben sollen. Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet bzw. genötigt.

Die drei Fahrzeuge, welche mit mehreren Personen besetzt waren, konnten schließlich durch eine schnell eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Bundespolizei und der Polizeiautobahnstation Schweich in Trier-Ehrang gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei verdichteten sich die Hinweise letztlich auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Die Führerscheine der verantwortlichen Fahrer wurden vor Ort beschlagnahmt. Zudem wurden gegen Letztere mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum zutreffende Beobachtungen im Bereich der Autobahn 64 gemacht haben, insbesondere aber den Fahrer eines roten Ford, welcher kurz vor der Biewerbachtalbrücke gefährdet worden ist, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise und Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich,

Leinenhof 2, 54338 Schweich, Tel.: 06502-91650 Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

