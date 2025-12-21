PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Großlittgen (ots)

Am 20.12.2025 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 60 von Schladt kommend in Richtung Großlittgen.

Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kam sie in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Personenkraftwagen einer 61-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet kollidierte.

Die 61-Jährige versuchte noch durch eine Notbremsung und Ausweichen eine Kollision zu verhindern, was nicht mehr gelang.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, an beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 01:18

    POL-PDWIL: LKW-Fahrer mit mehr als 3 Promille - Zeugen gesucht

    Schwirzheim (ots) - Am 19.12.2025, gegen 15:35 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Sattelzug in Kenntnis gesetzt, welcher an einem Parkplatz der Bundesstraße 410 in Fahrtrichtung Gerolstein, Höhe Schwirzheim, im Graben stehen würde. Nach Angaben des Zeugen wäre der betreffende Sattelzug zuvor des Öfteren in den Gegenverkehr gefahren und habe beinahe eine Fahrbahntrennung überfahren. Die sofort ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 22:01

    POL-PDWIL: Bedrohung auf dem Teichplatz

    Prüm (ots) - Am 20.12.2025 ereignete sich gegen ca. 13 Uhr auf dem Teichplatz in Prüm ein Sachverhalt bei dem eine junge Frau durch eine andere Person bedroht wurde. Die Geschädigte war fußläufig auf dem Weg zu ihrem PKW als ihr der Verdächtige entgegenkam. Als sich beide passierten erfolgte die Bedrohungshandlung durch den Verdächtigen. Anschließend entfernte dieser sich über den Treppenaufgang am Teichplatz in ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 16:20

    POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

    Bitburg (ots) - Am 20.12.2025 (14:00-15:00 Uhr) kam es auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Ein brauner Fiat wurde mutmaßlich beim Ein-/Aussteigen in ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren