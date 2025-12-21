POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Großlittgen (ots)
Am 20.12.2025 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 60 von Schladt kommend in Richtung Großlittgen.
Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kam sie in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Personenkraftwagen einer 61-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet kollidierte.
Die 61-Jährige versuchte noch durch eine Notbremsung und Ausweichen eine Kollision zu verhindern, was nicht mehr gelang.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, an beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.
Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell