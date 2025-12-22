PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsserie in Enkirch

Enkirch (ots)

In der Woche vom 15.12.25 bis zum 21.12.25 kam es in der Ortslage Enkirch zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren eine Lagerhalle im Waldstück am Sportplatz Enkirch, zwei Hütten des Angelvereins, das Tennishaus sowie ein Container auf dem Festivalgelände im Großbachtal.

In drei von vier Fällen verschaffte sich der Täter beziehungsweise die Tätergruppe lediglich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden, ohne Gegenstände zu entwenden. In einem Fall wurden Gegenstände im Wert von etwa 50EUR entwendet.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Telefon: 06542-9867-0
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 03:31

    POL-PDWIL: Wochenendlage der Polizei Bernkastel-Kues

    Bernkastel-Kues (ots) - Während des Wochenendes kam es an einer Lagerhalle bei Kinheim, einer Angelhütte auf dem Kröver Berg und einem Schuppen in den Weinbergen von Zeltingen-Rachtig zu offensichtlichen Einbruchsversuchen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es einen Zusammenhang geben. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Verdächtige Wahrnehmungen können bei der Polizei in ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 18:39

    POL-PDWIL: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen Luxemburg und Trier

    Trier-Ehrang (ots) - Am Sonntag, den 21.12.2025, wurden der Polizei gegen 13:30 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer drei Fahrzeuge der Marke BMW gemeldet, welche die Autobahn 64 aus Richtung Luxemburg kommend in Fahrtrichtung Trier-Ehrang mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und einer aggressiven Fahrweise befahren haben sollen. Hierbei wurden mehrere ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:41

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Großlittgen (ots) - Am 20.12.2025 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Nordrhein-Westfalen mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 60 von Schladt kommend in Richtung Großlittgen. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kam sie in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Personenkraftwagen einer 61-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren