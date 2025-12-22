PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unterschlagung eines Geldbeutels mit Verwertungstat

Bernkastel-Kues (ots)

Am 22.12.2025 zwischen 17:15 - 17:35 Uhr kam es zu einer Unterschlagung eines Geldbeutels im Rossmann-Markt in Bernkastel-Kues. Die Geschädigte verlor dabei im Kassenbereich ihren Geldbeutel und stellte im Anschluss fest, dass unberechtigt Abbuchungen mit ihrer Bankkarte getätigt wurden.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet mögliche Zeugen, welche sich im Tatzeitraum an der Tatörtlichkeit befunden haben und verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

