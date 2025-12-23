POL-PDWIL: Verkehrskontrollen
Sehlem & Wittlich (ots)
Am 22.12.2025 zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich den fließenden Verkehr im Bereich der Landstraße 141 bei Sehlem. Hier wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert. Es wurden folgende Verstöße festgestellt, welche nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet wurden: Zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen und zwei technische Mängel am Fahrzeug. Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt.
Am 23.12.2025 zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten sodann mobile Verkehrskontrollen im Bereich des Wittlicher Stadtgebiets durch. Hier wurden insgesamt vier Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert, da Mängel an der Beleuchtung festgestellt wurden. Auch hier erfolgten Ahndungen und Mängeldokumentationen.
