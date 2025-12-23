PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Hasborn (ots)

Im Zeitraum 20.12.2025 bis 22.12.2025 kam es im Bereich der Hauptstraße in Hasborn zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Die bisher unbekannten Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Anwesens, wo sie die Räumlichkeiten augenscheinlich auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

