Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz HIT Markt Prüm

Prüm (ots)

Am 23.12.2025 gegen 13:15 Uhr kam es am Hit-Markt in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW parkte auf dem Parkplatz des Hit-Marktes. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug parkte neben dem Fahrzeug. Beim Rückwärts ausparken kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug mit der Heckseite des parkenden Fahrzeugs. Dadurch wurde das Heck an der Fahrerseite beschädigt. Die unbekannte Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt im Anschluss unerlaubt fort.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu dem unbekannten, geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell