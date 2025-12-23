PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz HIT Markt Prüm

Prüm (ots)

Am 23.12.2025 gegen 13:15 Uhr kam es am Hit-Markt in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW parkte auf dem Parkplatz des Hit-Marktes. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug parkte neben dem Fahrzeug. Beim Rückwärts ausparken kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug mit der Heckseite des parkenden Fahrzeugs. Dadurch wurde das Heck an der Fahrerseite beschädigt. Die unbekannte Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt im Anschluss unerlaubt fort.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu dem unbekannten, geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 17:32

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

    Bitburg (ots) - Am Abend des 22.12.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wittlicher Straße in Bitburg. Hierbei wurde ein in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer/die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs setzte anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 06:35

    POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

    Hasborn (ots) - Im Zeitraum 20.12.2025 bis 22.12.2025 kam es im Bereich der Hauptstraße in Hasborn zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Anwesens, wo sie die Räumlichkeiten augenscheinlich auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 06:34

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

    Sehlem & Wittlich (ots) - Am 22.12.2025 zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich den fließenden Verkehr im Bereich der Landstraße 141 bei Sehlem. Hier wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert. Es wurden folgende Verstöße festgestellt, welche nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet wurden: Zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen und zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren