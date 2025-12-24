Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Salmtal, Altrich, Klausen (ots)

Am 22.12.2025 erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis von einer illegalen Abfallentsorgung.

Bisher unbekannte Täter hatten im Bereich eines landwirtschaftlichen Wegs an der Kreuzung Salmtal, Altrich, Klausen-Pohlbach an der Landstraße 50 kurz vor dem Waldgebiet in Richtung Sehlem die Frontschürze eines Fahrzeuges entsorgt.

Zudem wurden etwa 19 Altreifen im Bereich der L50 / L 52 Höhe des dortigen Mobilfunkmastes entsorgt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell