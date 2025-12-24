PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Salmtal, Altrich, Klausen (ots)

Am 22.12.2025 erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis von einer illegalen Abfallentsorgung.

Bisher unbekannte Täter hatten im Bereich eines landwirtschaftlichen Wegs an der Kreuzung Salmtal, Altrich, Klausen-Pohlbach an der Landstraße 50 kurz vor dem Waldgebiet in Richtung Sehlem die Frontschürze eines Fahrzeuges entsorgt.

Zudem wurden etwa 19 Altreifen im Bereich der L50 / L 52 Höhe des dortigen Mobilfunkmastes entsorgt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

