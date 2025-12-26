PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Stadtkyll (ots)

Am 18.12.2025 kam es um 17:32 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr in Stadtkyll in Höhe der Kirche, dortige Engstelle. Ein beteiligter Transporter hält an der Unfallstelle an und stellt einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der entgegenkommende beteiligte Pkw setzt seine Fahrt währenddessen ungehindert in Fahrtrichtung der Prümer Straße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich um einen weißen Kompaktwagen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Pkw machen können und / oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
