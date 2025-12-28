Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in ehemaliges Hotel

Hupperath (ots)

Am 27.12.2025 gegen 19:57 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln sich Zutritt zu einem ehemaligen Hotel in Hupperath zu verschaffen.

Hierzu hebelten sie mehrfach an der rückwärtigen Türe des Anwesens.

Ein Eindringen in das Anwesen gelang letztlich nicht.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Tat aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell