POL-PDWIL: versuchter Einbruch in ehemaliges Hotel

Hupperath (ots)

Am 27.12.2025 gegen 19:57 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln sich Zutritt zu einem ehemaligen Hotel in Hupperath zu verschaffen.

Hierzu hebelten sie mehrfach an der rückwärtigen Türe des Anwesens.

Ein Eindringen in das Anwesen gelang letztlich nicht.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Tat aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


