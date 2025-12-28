PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Mutter-Gottes-Grotte in Hohenfels-Essingen

Hohenfels-Essingen (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.25 bis zum 27.12.25 wurden in der Mutter-Gottes-Grotte in Hohenfels-Essingen durch bislang unbekannte Täter zwei Porzellanfiguren und ein Rosenkranz zerstört. Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592-96260 oder per E-Mail pidaun@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon: 06592-96260
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
