POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Mutter-Gottes-Grotte in Hohenfels-Essingen
Hohenfels-Essingen (ots)
Im Zeitraum vom 24.12.25 bis zum 27.12.25 wurden in der Mutter-Gottes-Grotte in Hohenfels-Essingen durch bislang unbekannte Täter zwei Porzellanfiguren und ein Rosenkranz zerstört. Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592-96260 oder per E-Mail pidaun@polizei.rlp.de zu melden.
