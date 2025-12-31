Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Bengel (ots)

Am 30.12.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 aus Richtung Alf (Mosel) kommend in Richtung Kinderbeuern. In der Ortslage von Bengel bog der Unfallverursacher von der Koblenzer Straße in die Springiersbacher Straße ein, wobei er auf die Gegenfahrbahn kam.

Ein entgegenkommender Fahrzeugführer konnte eine Frontalkollision nur vermeiden, indem er seinerseits mit dem eigenen Fahrzeug nach rechts fuhr, von der Fahrbahn abkam und mit einem Stein kollidierte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Unfallörtlichkeit aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell