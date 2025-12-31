Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnhausbrand

Esch (ots)

Am Morgen des 31. Dezember 2025 kam es in der Ortslage Esch zu einem Wohnhausbrand. Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Esch, Feusdorf, Jünkerath und Waldorf, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber und die Polizeiinspektion Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell