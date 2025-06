Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raub in Marklohe

Marklohe (ots)

(Thi) Am Sonntag den 08.06.2025 ereignete sich gegen 22:27 Uhr ein Raub in einer Wohnung an der Straße Unter dem Moor in Marklohe.

Das 56-jährige männliche Opfer ließ eine Internetbekanntschaft unter dem Vorwand eines gesundheitlichen Notfalls in das Haus. Als er die Terassentür öffnete, stürmten zwei weitere unbekannte Täter in das Haus, nahmen ihn in den Schwitzkasten und fesselten ihn an einen Stuhl.

Die drei bislang unbekannten Beschuldigten erbeuteten Bargeld und ein Smartphone und entkamen in unbekannte Richtung.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der 04251-67280 zu melden.

