Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Heckenbrand

Wittlich (ots)

Am 01.01.2026 gegen 08:33 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Wittlich über einen Heckenbrand im Bereich der Boxtelstraße in Wittlich informiert.

Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass Zeugen bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt waren.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es durfte vermutet werden, dass Reste von Feuerwerkskörpern den Brand an drei Altpapiertonnen verursachten, welcher sodann auf die nahegelegene Hecke übergriff.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell