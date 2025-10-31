Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1023) 15-Jähriger bedrohte 13-Jährige in öffentlichem Park mutmaßlich mit einer Waffe - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025) bedrohte ein Jugendlicher ein Mädchen in einem Park im Nürnberger Westen mutmaßlich mit einer Waffe und belästigte sie sexuell. Der 15-Jährige konnte in einem Zug unter Vorhalt der Dienstwaffe festgenommen werden.

Die 13-Jährige (deutsch) hielt sich mit einer Freundin (14) gegen 17:45 Uhr im Rosenaupark in der Bleichstraße auf. Die beiden Mädchen saßen auf einer Parkbank, als plötzlich ein ihnen Unbekannter aus dem Gebüsch kam, eine Schusswaffe auf die 13-Jährige richtete und sie bedrohte. Anschließend beschädigte er das Handy der Geschädigten und fasste ihr fest an die Brust. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Befragungen ergaben, dass der Beschuldigte in Begleitung eines weiteren Unbekannten gewesen sei. Beide seien gemeinsam weggelaufen.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Beamte den Beschuldigten (15, russisch) und dessen Begleitung am Nürnberger Hauptbahnhof, in einem Zug sitzend, antreffend. Da nicht auszuschließen war, dass der junge Mann weiterhin in Besitz einer Schusswaffe sein könnte, dirigierten ihn die Beamten unter Vorhalt der Dienstwaffe zu Boden und nahmen ihn widerstandslos fest. Eine Waffe konnte nicht aufgefunden werden.

Im Anschluss an die Festnahme durchsuchte ein Diensthundeführer den Rosenaupark ergebnislos nach der beschriebenen Waffe.

In der Dienststelle führten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 15-Jährigen durch und entnahmen eine DNA-Probe.Im Anschluss wurde er entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz, sexueller Belästigung, Bedrohung und Sachbeschädigung, führt die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. Die Beamten bitten Zeugen, die von dem Vorgang im Park etwas mitbekommen haben oder sonst Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell