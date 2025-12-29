DPolG Hessen

DPolG Hessen: Wir lassen uns Tradition und Freiheit nicht von einigen wenigen Krawallmachern kaputtmachen.

Frankfurt am Main (ots)

"Nur weil einige wenige es nicht schaffen, sich anständig und verantwortungsbewusst zu verhalten, dürfen wir uns unsere langjährigen Traditionen, Freiheiten und Lebensstil nicht kaputtmachen lassen", sagt Alexander Glunz, Landesvorsitzender der DPolG Hessen.

Wer an Silvester nicht in der Lage ist, Feuerwerk ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst zu nutzen, muss selbstverständlich dafür zur Verantwortung gezogen werden.

Auch der Angriff auf Polizei und Rettungskräfte mit Böllern und Raketen ist nicht nur nicht hinnehmbar, sondern muss harte Konsequenzen nach sich ziehen.

Diejenigen anzugreifen, die helfen und schützen wollen, ist an Gesellschaftsschädlichkeit kaum zu überbieten. Deshalb braucht es harte Strafen, schnelle Verurteilungen und eine Gesellschaft, die Gewalt gegen Einsatzkräfte, egal in welcher Form, ächtet. Aber nur weil einige sich nicht an Regeln und Ordnung halten wollen, den Millionen von Menschen, die verantwortungsbewusst und zurückhaltend einmal im Jahr das Neue Jahr mit Feuerwerk und Lichterschein begrüßen wollen, diese Tradition zu verbieten, ist überzogen. Das käme einer Kapitulation vor Rechtsbrechern und Unruhestiftern gleich. Es steht außer Frage, dass es Orte gibt, wie Krankenhäuser, Alten- und Pflegheime, Kirchen, Industrieanlagen und ähnliches, wo sich Feuerwerk grundsätzlich ( und bereits auch gesetzlich ) verbietet.

Aber ansonsten sollten wir nicht auf generelle Verbote setzten. Die Polizei braucht eine generell bessere Personalausstattung, um direkt und konsequent gegen die Einzelnen vorgehen zu können, die sich nicht an die Regeln halten und mit Feuerwerk unsachgemäß umgehen.

Wir müssen die Polizeipräsenz vor Ort stärken und den Beamtinnen und Beamten den Rücken freihalten, wenn sie an Tagen, an denen fast alle feiern für unsere Sicherheit sorgen.

Original-Content von: DPolG Hessen, übermittelt durch news aktuell