POL-PIZW: Sachbeschädigung durch Graffiti
In der Zeit zwischen dem 23.12.2025, 23:00 Uhr und 27.12.2025, 12:00 Uhr wurden im Kern der Ortsgemeinde Contwig mehrere Sachbeschädigungen durch Anbringen von Sprühfarbe begangen. Hierbei wurden an mehreren Stellen gleichlautende Schriftzüge, sogenannte Tags, angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw
