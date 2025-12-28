POL-PIZW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Contwig (ots) - Ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße wurde zum Ziel eines Langfingers. Am frühen Morgen des 1. Weihnachtstages schlug der Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Betriebes ein. Hierdurch gelangte der Täter in das Gebäude und entwendete daraus eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro. Zuvor beobachtete eine Anwohnerin zwischen 05:30 Uhr und 6 Uhr einen Mann mit Taschenlampe in dem Anwesen. ...

