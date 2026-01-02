PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Schneeglätte

Prüm (ots)

Am Vormittag des 02.01.2026 wurde die Polizeiinspektion Prüm über mehrere Verkehrsunfälle aufgrund der aktuellen Witterung informiert. So kam es im Bereich Büdesheim, Jünkerath und Prüm zu Unfällen mit Sachschäden.

Auf der B 51 in Höhe Stadtkyll rutschte ein Lkw in die Schutzplanke und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Lkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, die Feuerwehren aus Stadtkyll und Schönfeld, die Straßenmeistereien Prüm und Gerolstein sowie die Polizei Prüm.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf eine vorsichtige Fahrweise bei Schnee- und Eisglätte sowie die Ausstattung Ihrer Fahrzeuge mit geeigneten Winterreifen hin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.: 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

