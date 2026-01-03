Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Böllerwürfe nach Silvester

Wittlich (ots)

Am 03.01.2026 gegen 02:30 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Hinweise auf Böllerwürfe im Bereich der Römerstraße in Wittlich.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte zum Antreffen eines 42-jährigen Mannes aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher nach der, in der Sprengstoffverordnung, genehmigten Zeit um Silverster und Neujahr Böller zündete.

Die mitgeführten Böller wurden sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

