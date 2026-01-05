PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Schwan an Heiligabend in Briedel gewildert - Zeugen/-innen gesucht

Briedel (ots)

Am Mittwoch, den 24.12.2025 (Heiligabend) wurde durch einen Fahrradfahrer ein getöteter Höckerschwan am Moselufer, nahe des Weges unterhalb der B53 in Briedel aufgefunden.

Dem Tier wurde vermutlich mit einem Messer der Hals durchtrennt und wurden diverse Fleischstücke herausgeschnitten.

Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 23.12.25 auf den 24.12.25. Die Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Mögliche Zeugen/-innen der Tat, welche Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen kurz vor Weihnachten gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) oder der Kriminalinspektion Wittlich (06571-95000) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

