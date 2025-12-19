PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrzeugbrand - Am Markt

Oppenheim (ots)

Am 19.12.2025, gegen 10:50 Uhr, geriet ein in der Straße "Am Markt" in Oppenheim abgestellter PKW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch die intensive Hitzeentwicklung und die Nähe zu einem angrenzenden Gebäude entstand Sachschaden an der Fassade sowie an einem Fenster des Gebäudes. Der PKW erlitt vermutlich Totalschaden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rhein-Selz konnte den Brand nach etwa 45 Minuten löschen.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von der Kriminalpolizei Mainz übernommen.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131/65-33999 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

