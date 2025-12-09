Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

L 425, Gau-Bischofsheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:43 Uhr kommt es im Einmündungsbereich der L 425 / L 413 bei Gau-Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer die L 425 in Fahrtrichtung Gau-Bischofsheim. Im Einmündungsbereich der L 425 / L 413 beabsichtigt dieser nach links in Richtung Gau-Bischofsheim abzubiegen und übersieht hierbei eine 55-jährige Fahrzeugführerin, welche die L 425 aus Fahrtrichtung Harxheim in Fahrtrichtung Mainz befuhr. Im Einmündungsbereich der L 425 / L 413 kommt es sodann zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Fahrzeugführer werden hierbei verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die beiden unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 425 in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen.

