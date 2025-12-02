PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung am Wartturm in Nierstein

Oppenheim (ots)

Am 01.12.2025 wurde durch einen Mitarbeiter der Stadt Nierstein festgestellt, dass das Vorhängeschloss des Wartturms durch derzeit unbekannte(n) Täter*in beschädigt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Tat mit Hilfe eines Steines verübt wurde. Dieser wurde mit entsprechenden Spuren neben dem Turm festgestellt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 60 Euro entstanden. Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, meldet sich bei der Polizei in Oppenheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 06:28

    POL-PIOPP: Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Guntersblum und Oppenheim

    Oppenheim (ots) - Am frühen Donnerstag, 20.11.2025 kommt es gegen 04:00 Uhr auf der B9 zwischen Guntersblum und Oppenheim zwischen zwei PKW zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Insasse verletzt wird. Aus Richtung Oppenheim kommend befährt eine 18-jährige mit Ihrem PKW der Marke Opel die B9 in Richtung Guntersblum. Vermutlich aufgrund Alkoholisierung kommt die ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:35

    POL-PIOPP: Zwei zugelaufene Katzen in Guntersblum. Tierhalter meldet sich.

    Guntersblum (ots) - Am gestrigen und heutigen Tag gingen zwei Meldungen über zwei zugelaufene Katzen bei der Polizeiinspektion Oppenheim ein. Nun meldete sich die Halterin der Tiere bei der Polizeiinspektion Oppenheim. Sie vermisste ihre beiden Katzen seit zwei Tagen und freut sich nun darüber, dass es ihren Katzen gut geht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:45

    POL-PIOPP: Weitere Katze in Guntersblum zugelaufen.

    Guntersblum (ots) - Am 13.11.2025 meldet eine Kindertagesstätte, dass ihr eine Babykatze zugelaufen sei. Es ist nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang zwischen der gestern zugelaufenen Katze (Pressemeldung erfolgte) und dem Katzenbaby aus der Kindertagesstätte gibt. Beide Katzen sind wohlauf. Sie wurden dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rhein-Selz übergeben und werden nun in das Tierheim nach Mainz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren