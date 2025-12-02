Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung am Wartturm in Nierstein

Oppenheim (ots)

Am 01.12.2025 wurde durch einen Mitarbeiter der Stadt Nierstein festgestellt, dass das Vorhängeschloss des Wartturms durch derzeit unbekannte(n) Täter*in beschädigt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Tat mit Hilfe eines Steines verübt wurde. Dieser wurde mit entsprechenden Spuren neben dem Turm festgestellt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 60 Euro entstanden. Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, meldet sich bei der Polizei in Oppenheim.

