Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wieder Verkehrsunfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse

Dienstgebiet PI Prüm (ots)

Auch am heutigen Vormittag kam es zu zwei Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizei Prüm auf schneeglatten Straßen.

Auf der K 119 zwischen Schloßheck und Lünebach überschlug sich eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die junge Fahrerin wurde verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht.

In Gondenbrett geriet eine 40-jährige Autofahrerin auf abschüssiger Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem Fahrzeugheck mit einem hohen Bordstein. Hierdurch lösten beide Frontairbags aus. Die Frau wurde leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell