PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wieder Verkehrsunfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse

Dienstgebiet PI Prüm (ots)

Auch am heutigen Vormittag kam es zu zwei Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizei Prüm auf schneeglatten Straßen.

Auf der K 119 zwischen Schloßheck und Lünebach überschlug sich eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die junge Fahrerin wurde verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht.

In Gondenbrett geriet eine 40-jährige Autofahrerin auf abschüssiger Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem Fahrzeugheck mit einem hohen Bordstein. Hierdurch lösten beide Frontairbags aus. Die Frau wurde leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 10:45

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Klausen (ots) - Am 02.01.2026 gegen 19:24 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Traben-Trarbach mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Klausen kommend in Richtung Altrich. Hier kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus der VG Wittlich-Land. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 27-Jährige wurde leicht ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 10:44

    POL-PDWIL: Böllerwürfe nach Silvester

    Wittlich (ots) - Am 03.01.2026 gegen 02:30 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Hinweise auf Böllerwürfe im Bereich der Römerstraße in Wittlich. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte zum Antreffen eines 42-jährigen Mannes aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher nach der, in der Sprengstoffverordnung, genehmigten Zeit um Silverster und Neujahr Böller zündete. Die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:57

    POL-PDWIL: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Schneeglätte

    Prüm (ots) - Am Vormittag des 02.01.2026 wurde die Polizeiinspektion Prüm über mehrere Verkehrsunfälle aufgrund der aktuellen Witterung informiert. So kam es im Bereich Büdesheim, Jünkerath und Prüm zu Unfällen mit Sachschäden. Auf der B 51 in Höhe Stadtkyll rutschte ein Lkw in die Schutzplanke und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Lkw-Fahrer wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren