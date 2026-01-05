Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dachstuhlbrand

Hontheim (ots)

Am 04.01.2026 gegen 21:26 Uhr kam es aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte eines Anwesens in der Wittlicher Straße in Hontheim.

Durch die etwa 100 im Einsatz befindlichen Feuerwehrkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Es dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Betrag entstanden sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell