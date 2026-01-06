POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl
Wittlich (ots)
Im Zeitraum 18.12.2025 bis 05.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich und versuchten hier das Schloss eines Containers aufzubrechen.
Letztlich gelang ein Eindringen in den Container nicht, so dass es beim Versuch blieb.
Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell