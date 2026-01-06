PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 18.12.2025 bis 05.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich und versuchten hier das Schloss eines Containers aufzubrechen.

Letztlich gelang ein Eindringen in den Container nicht, so dass es beim Versuch blieb.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 06:14

    POL-PDWIL: Dachstuhlbrand

    Hontheim (ots) - Am 04.01.2026 gegen 21:26 Uhr kam es aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte eines Anwesens in der Wittlicher Straße in Hontheim. Durch die etwa 100 im Einsatz befindlichen Feuerwehrkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 06:13

    POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

    Wittlich-Wengerohr (ots) - In einem nicht näher definierbaren Zeitraum vor dem 04.01.2026 entsorgten bisher unbekannte Täter etwa 15 Altreifen im Bereich der alten Holzbrücke über die Lieser in Wittlich-Wengerohr. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 05:04

    POL-PDWIL: Schwan an Heiligabend in Briedel gewildert - Zeugen/-innen gesucht

    Briedel (ots) - Am Mittwoch, den 24.12.2025 (Heiligabend) wurde durch einen Fahrradfahrer ein getöteter Höckerschwan am Moselufer, nahe des Weges unterhalb der B53 in Briedel aufgefunden. Dem Tier wurde vermutlich mit einem Messer der Hals durchtrennt und wurden diverse Fleischstücke herausgeschnitten. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 23.12.25 auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren