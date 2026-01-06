PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 05.01.2026 gegen 17:40 Uhr begaben sich nach jetzigem Ermittlungsstand zwei weibliche Tatverdächtige in die Deichmann-Filiale in der Schloßstraße in Wittlich, wo sie sich im Laden umsahen.

Eine 43-jährige Geschädigte befand sich ebenfalls im Ladengeschäft und probierte mehrere Schuhe an. Hierbei ließ sie ihre Handtasche neben sich stehen. In einem unbeobachteten Moment gelang es den beiden bisher unbekannten Täterinnen die Tasche zu entwenden.

Im Anschluss an die Tat begaben sich diese an einen Geldausgabeautomaten und konnten hier Abhebungen von Bargeld durchführen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei rät:

Tragen sie Ihre Wertgegenstände eng am Körper, am besten in innenliegenden Taschen ihrer Kleidung. Lassen Sie Ihre Handtaschen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt und frei zugänglich stehen. Melden Sie verdächtige Personen umgehend an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


