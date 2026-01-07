PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich-Bombogen (ots)

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor dem 06.01.2026 gegen 14:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen im Bereich der Straße "Zum Steilert" in Wittlich-Bombogen abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo mit WIL-Kennzeichen.

Der Täter zerkratzte die Fahrerseite des Fahrzeuges auf der gesamten Länge, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
