Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried/Ichenheim - Gebäudebrand, ein Bewohner schwer verletzt, Nachtragsmeldung

Neuried, Ichenheim (ots)

Nach dem Brand am Neujahrstag in Ichenheim, sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Neuried abgeschlossen. Offenbar war ein mit Kerzen bestückter Adventskranz brandursächlich und hatte den Schaden von rund 600.000 Euro an dem Haus zur Folge. Der verletzte Bewohner befand sich mit einer Rauchgasvergiftung in einem Klinikum in Behandlung und konnte dieses nach mehreren Tagen wieder verlassen. Ein weiterer Bewohner des Hauses konnte sich aus einem Obergeschoss am Regenfallrohr retten, eine weitere Bewohnerin konnte über eine Leiter der Nachbarschaft aus dem ersten Stock flüchten.

/rs

Meldung vom Donnerstag, 01.01.2026, 18:07 Uhr

Neuried/Ichenheim - Gebäudebrand, ein Bewohner schwer verletzt -Update-

Neuried/Ichenheim Entgegen den ersten Mitteilungen von den Einsatzkräften verletzte sich der 70-jährige Bewohner nur leicht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner werden vorerst von der Nachbarschaft aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 000 Euro. Die Brandursache bleibt unklar. Ermittlungen wurden aufgenommen.

/EJA

Ursprungsmeldung vom 01.01.2026, 16:19 Uhr

Am Neujahrsnachmittag, gegen 15:23 Uhr, meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen Gebäudebrand in der Meißenheimer Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren schnell vor Ort. Das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses steht derzeit in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Die sieben Bewohner des Gebäudes konnten dieses verlassen. Der 70-jährige Bewohner der Wohnung, in welcher der Brand entstanden ist, wurde bereits ins Klinikum nach Lahr transportiert. Er erlitt tragischerweise schwere Verletzungen. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

/EJA

