Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Couragierte Jugendliche - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Kehl (ots)

Eine 53-jährige Frau machte sich am Freitagnachmittag des Ladendiebstahls verdächtig, da sie in einer Filiale eins Ladengeschäfts in der Hauptstraße Schmuckartikel im Wert von etwa 500 Euro in ihre Handtasche steckte, ohne sie an der Kasse zu bezahlen. Ein Zeuge der den Diebstahl beobachten konnte, nahm die Verfolgung der flüchtenden Frau auf. Zwei Jugendliche wurden in der Fußgängerzone auf die Szene aufmerksam und rannten der Frau in Richtung Bahnhof ebenfalls hinterher. In der Bahnhofsstraße konnten die beiden die Frau stellen und der inzwischen alarmierten Streifenwagenbesatzung übergeben. Die entwendeten Gegenstände konnten bei der 53-Jährigen aufgefunden und im Anschluss an den Filialleiter übergeben werden. /vo

