Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Offenburg - E-Bike-Besitzer gesucht

Kehl, Offenburg (ots)

Am Donnerstag kontrollierte eine Streifenbesatzung aus Kehl einen polizeibekannten Mann. Kurz vor 17 Uhr wurden die Beamten auf einen Fußgänger aufmerksam, der ein hochwertiges Pedelec durch die Kehler Vogesenstraße auf Höhe der Joachim-Ringelnatz-Straße schob. Das auffällig gelbe Haibike Trekking Rad in Verbindung mit dem amtsbekannte Mann veranlasste die Polizisten zur Kontrolle. Einen Besitznachweis konnte dieser nicht vorlegen, auch eine Überprüfung der am Fahrrad befindlichen Nummern brachte keine Hinweise auf den möglichen Besitzer. Die Polizei sucht unter der Telefon 07851 893-0 jetzt Hinweisgeber oder gegebenenfalls den möglichen Eigentümer auch im Raum Offenburg. Das Fahrrad mit einem Wert im vierstelligen Bereich wurde bis zur Klärung der rechtmäßigen Besitzverhältnisse sichergestellt.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Das könnte Sie auch interessieren