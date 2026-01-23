Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Auffahrunfall

Rheinmünster (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Straße "Airport Boulevard" ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll langsam in einen dortigen Kreuzungsbereich eingefahren sein und angehalten haben. Ein nachfolgender 24-jähriger VW-Fahrer konnte rechtzeitig abbremsen und sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Eine weitere, dahinter fahrende 28-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr ungebremst auf den vorausfahrenden VW auf. Der unbekannte Fahrzeugführer soll sich nach dem Zusammenstoß der beiden hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer entfernt haben. Durch die Kollision wurden zwei Beifahrer im mittleren VW verletzt und in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuglenker blieben glücklicherweise unverletzt. Der hintere Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

