Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mountainbike Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Besitzer zu dem Mountainbike Cube Stereo 120 in olivgrüner Farbe. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Offenburg stellte am vergangenen Sonntagabend einen amtsbekannter Mann in der Hauptstraße auf Höhe des Bahnhofes in Offenburg fest. Der 47-Jährige war in der vergangene Zeit des Öfters im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten. Er versuchte sich der Polizeikontrolle über die Saarlandstraße und der Okenstraße zu entziehen konnte jedoch folglich angehalten werden. Das Fahrrad mit einem Wert im vierstelligen Bereich wurde bis zur Klärung der rechtmäßigen Besitzverhältnisse sichergestellt.

Die Polizei sucht unter der Telefon 0781-21 2200 jetzt Hinweisgeber oder gegebenenfalls den möglichen Eigentümer

/ml

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell