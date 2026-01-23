PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - schwerer Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmittag auf der B33 bei Griesheim ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Ford-Fahrer gegen 15.15 Uhr in Richtung Griesheim unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei dürfte es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Fahrerin eines Opel gekommen sein. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Ford zur Seite und blieb auf dem Dach liegen. Aktuell sind neben der Polizei auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Fahrerin des Opel wurde bei dem Vorfall schwer verletzt, während der Mann offenbar unverletzt blieb. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine gesicherten Informationen vor.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

