Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots)

Am Freitagabend kam es in Kehl zu einem Unfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr fuhr der 53-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrollers Aprilia vom Bahnhofsplatz auf die B28 in Fahrtrichtung Frankreich auf. Hierbei kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Die bei der Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Zweiradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der aus Frankreich stammenden Rollerfahrer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Zweirad wird auf circa 500 Euro geschätzt.

/bab

