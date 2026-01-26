Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Trunkenheitsfahrten

Kehl (ots)

Im Verlauf des Sonntagmorgen kam es zu gleich vier Vorfällen von Trunkenheitsfahrten. Eine Verkehrskontrolle gegen 5:40 Uhr in der Königsberger Straße wurde einem Peugeot-Fahrer zum Verhängnis. Bei dem 21-jährigen Fahrzeuglenker wurden Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Gegen 6:05 Uhr wurde ein Toyota-Fahrer in der Straße "Am Sundheimer Fort" einer Kontrolle unterzogen. Das Auto des alkoholisierten 24-Jährigen wies Beschädigungen auf, die offenbar von einem Bordstein stammen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ebenfalls ein positives Ergebnis. Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte ein 28-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 6:40 Uhr in der Königsberger Straße einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Bei ihm konnte eine Alkoholisierung von über 1,4 Promille festgestellt werden. Durch Beamte der Bundespolizei wurde gegen 8:25 Uhr ein 47-jährigen Opel-Lenker in der Straßburger Straße einer Kontrolle unterzogen. Da sich hierbei Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Alle vier Fahrzeugführer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihre Führerscheine wurden einbehalten. Sie erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

/ph

