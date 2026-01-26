PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl im Supermarkt

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in einem Supermarkt zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Kurz vor 15 Uhr wollte eine 87-jährige Seniorin in einem Supermarkt im Gewerbepark Cité an der Kasse bezahlen, als sie bemerkte, dass der Reisverschluss ihres Rucksackes geöffnet und der Geldbeutel augenscheinlich entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich neben diversen persönlichen Dokumenten auf circa 70 Euro. Die Polizei rät im Zusammenhang mit Taschendiebstählen:

   -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

