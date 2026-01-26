POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl im Supermarkt

Polizeipräsidium Offenburg

Am Samstagnachmittag kam es in einem Supermarkt zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Kurz vor 15 Uhr wollte eine 87-jährige Seniorin in einem Supermarkt im Gewerbepark Cité an der Kasse bezahlen, als sie bemerkte, dass der Reisverschluss ihres Rucksackes geöffnet und der Geldbeutel augenscheinlich entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich neben diversen persönlichen Dokumenten auf circa 70 Euro. Die Polizei rät im Zusammenhang mit Taschendiebstählen:

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

