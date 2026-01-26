Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Kollision mit Brückengeländer

Wolfach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Vorstadtbrücke in Wolfach. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer soll laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße in Richtung Vorstadtstraße gefahren sein, bevor er im Kurvenbereich zur Vorstadtbrücke von der Fahrbahn abkam und anschließend mit dem Brückengeländer kollidierte. Mehrere Stahlstreben wurden dabei verbogen und sind zerbrochen. Am Pkw und am Brückengeländer entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der 20-jährige Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

/mk

