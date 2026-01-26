Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit Alkohol am Steuer

Rastatt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kreuzung zwischen dem Richard-Wagner-Ring und der Plittersdorfer Straße zu einem Unfall zwischen zwei VW Golf. Ein 18-jähriger Fahrer fuhr mit seinem 25-jährigen Beifahrer vom Friedrichring kommend nach rechts in den Richard-Wagner-Ring. Hierbei soll der ohne Führerschein fahrende allerdings nicht die Abbiegespur genutzt haben, sondern sei erst mitten im Kreuzungsbereich nach rechts in die Gegenfahrbahn abgebogen. Dabei kollidierte der mit 1,7 Promille alkoholisierte Lenker auf der Rheinbrücke frontal mit einer entgegenkommenden 21-Jährigen und verletzte diese, sowie ihren Beifahrer leicht. Nach dem Unfall soll der Unfallverursacher ausgestiegen sein, woraufhin der unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Beifahrer auf den Fahrersitz gewechselt sei und versuchte das nicht zugelassene Fahrzeug zu starten. Dies gelang dem alkoholisierten, führerscheinlosen Mittzwanziger nicht. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 6.000 Euro.

