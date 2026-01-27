POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt
Kehl (ots)
Ein 53-Jähriger kam in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:30 Uhr aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige. Der Fahrer eines VW Passat wurde auf der Marktstraße einer Kontrolle unterzogen, bei welcher rund eineinhalb Promille Atemalkohol bei ihm festgestellt wurden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.
