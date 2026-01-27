POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt

Rastatt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kreuzung zwischen dem Richard-Wagner-Ring und der Plittersdorfer Straße zu einem Unfall zwischen zwei VW Golf. Ein 18-jähriger Fahrer fuhr mit seinem 25-jährigen Beifahrer vom Friedrichring kommend nach rechts in den Richard-Wagner-Ring. Hierbei soll der ohne Führerschein fahrende allerdings nicht die Abbiegespur genutzt haben, sondern sei erst mitten ...

