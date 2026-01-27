PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Sturz von Balkon

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurde der Polizei eine verletzt Person gemeldet, die auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße lag. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann aus seiner Wohnung im dritten Obergeschoss vom Balkon und kam auf der darunterliegenden Terrasse zum Liegen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweis auf eine Beteiligung weiterer Personen. Eine alkoholische Beeinflussung dürfte zu dem Unfall beigetragen haben. Der schwer verletzte Mann wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

