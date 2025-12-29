PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 34-Jähriger führt Schreckschusspistole und Munition im Rucksack mit

Dessau-Roßlau (ots)

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 09:22 Uhr einen 34-Jährigen im Hauptbahnhof Dessau. Bei seiner Kontrolle gab er den Einsatzkräften gegenüber an, eine Schreckschusspistole in seinem Rucksack mit sich zu führen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten diese, inklusive Magazin und in Summe 116 Platzpatronen fest. Da er keine erforderliche Berechtigung vorweisen konnte, wurden die aufgefundenen Gegenstände beschlagnahmt. Der Deutsche erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zuständigkeitshalber wird dieses Ermittlungsverfahren an die Landespolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

