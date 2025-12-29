PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger will Geldstrafe nicht zahlen - Einlieferung ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 16:00 Uhr einen 35-Jährigen am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass der aus Polen Stammende per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock gesucht wurde. Wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilte ihn das Amtsgericht Rostock im November 2024 per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen. Bisher zahlte der Mann weder dem auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich dem Strafantritt. Daraufhin wurde ein Jahr später jener Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von 900 Euro wollte der Verurteilte nicht zahlen. Demnach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 201 Tage - 35-Jähriger muss in Haft

    Halberstadt (ots) - Am Sonntag, den 28. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 08:50 Uhr einen 35-Jährigen im Hauptbahnhof Halberstadt. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Leipzig per Vollstreckungshaftbefehl sucht. Wegen Hehlerei wurde der Deutsche in der Vergangenheit zu 1 Jahr und 4 Monaten und ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 12:30

    BPOLI MD: 36-Jähriger reist ohne Ticket - mit Anscheinswaffe im Gepäck

    Halle (Saale) (ots) - Am Freitag, den 26. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person einen Intercity-Express ohne ein für die Fahrt erforderliches Ticket zu besitzen. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Halle (Saale). Eine verständigte Streife der Bundespolizei nahm sich dem Sachverhalt sofort an, jenen Mann am Bahnsteig 6 im ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:01

    BPOLI MD: Graffitisprayer durch Zeugenhinweis gestellt

    Köthen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 21.Dezember 2025 um 00:20 Uhr, informierte die Leitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über ein frisch angesprühtes Graffiti am Bahnhof Köthen. Zeitgleich meldete ein Zeuge dem Polizeirevier Köthen, dass er am Bahnhof Köthen aus dem Zug gestiegen sei und ihm das neue Graffiti sowie eine männliche Person aufgefallen war, welche zügig in ein Auto stieg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren