Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 201 Tage - 35-Jähriger muss in Haft

Halberstadt (ots)

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 08:50 Uhr einen 35-Jährigen im Hauptbahnhof Halberstadt. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Leipzig per Vollstreckungshaftbefehl sucht. Wegen Hehlerei wurde der Deutsche in der Vergangenheit zu 1 Jahr und 4 Monaten und im Weiteren zu 4 Monaten Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Von dem erlassenen Strafmaß muss der Gesuchte in Summe noch 201 Tage Freiheitsstrafe verbüßen. Dies eröffneten die Beamten jenem Mann, nahmen ihn fest und mit in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten in seinen Jackentaschen einen griffbereiten Teleskopschlagstock und ein Wurfmesser fest und die aufgefundenen Gegenstände sicher. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er erhielt zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

