Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Graffitisprayer durch Zeugenhinweis gestellt

Köthen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 21.Dezember 2025 um 00:20 Uhr, informierte die Leitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über ein frisch angesprühtes Graffiti am Bahnhof Köthen. Zeitgleich meldete ein Zeuge dem Polizeirevier Köthen, dass er am Bahnhof Köthen aus dem Zug gestiegen sei und ihm das neue Graffiti sowie eine männliche Person aufgefallen war, welche zügig in ein Auto stieg und den Tatort verließ. Er teilte den Landespolizisten das amtliche Kennzeichen mit. Sofort ermittelten diese die Heimatanschrift des Verdächtigen und suchten ihn dort auf. Der 19-Jährige hatte Farbrückstände an Händen und Kleidung, die zum frisch Gesprühten passten. Bei einer Nachschau im Fahrzeug wurde zudem ein Einkaufskorb mit Spraydosen und szenetypischen Utensilien fest- und sichergestellt. Der vermeintliche Sprayer wurde zum Polizeirevier Köthen mitgenommen. Eine Streife der Bundespolizei begab sich ebenfalls dorthin und übernahm den Sachverhalt zuständigkeitshalber. Gegen 01:50 Uhr wurde an einem Regionalexpress am Magdeburger Hauptbahnhof ein frisches Graffiti festgestellt, welches in Farbe und Form der bei der Nachsuche am Bahnhof Köthen festgestellten Schmiererei ähnelte. Der Deutsche wurde belehrt und erhielt Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Unterschlagung. Unbenommen davon können weiterhin finanzielle Regressansprüche des Eigentümers auf zivilrechtlichen Weg gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell