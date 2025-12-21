PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 53-Jährige nutzt Intercity-Express ohne gültiges Ticket - wird per Haftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 19. Dezember 2025 nutzte eine Frau einen Intercity-Express um 06:25 Uhr auf der Fahrt von Berlin in Richtung Halle (Saale). Verständigte Bundespolizisten waren mit Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof Halle (Saale) an dessen Ankunftsgleis, kontrollierten die Tatverdächtige und überprüften ihre Personalien im Fahndungssystem der Polizei. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 53-Jährige per Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Augsburg gesucht wurde. Demnach ist sie dringend der Körperverletzung verdächtigt. Sie verfügt über keinen festen Wohnsitz, hält sich im Verborgen und es besteht Fluchtgefahr. Die eingesetzten Bundespolizisten eröffneten der Gesuchten jenen Haftbefehl, nahmen sie fest und mit ihn in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Sie wurde in den Nachmittagsstunden Kräften der Bundespolizeiinspektion Nürnberg übergeben. Am Samstag erfolgte durch diese die Haftrichtervorführung beim zuständigen Amtsgericht Augsburg. Dort wurde der Untersuchungshaftbefehl bestätigt. Anschließend brachten die Beamten die rumänische Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

