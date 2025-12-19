Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger nutzt Zug ohne Ticket, beleidigt und bedroht Zugpersonal

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025 informierte die Zugbegleiterin eines Intercity-Expresses um 23:39 Uhr die Bundespolizei über einen aggressiven Fahrgast. Der Zug befand sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Leipzig. Nach ersten Erkenntnissen besaß jener Mann kein für die Fahrt erforderliches Zugticket. Demnach sollte er der Kontrolleurin folgen und im Weiteren den Express beim Sonderhalt in Bitterfeld verlassen. Auf dem Weg zum Dienstabteil beleidigte er die Bahnmitarbeiterin massiv, bedrohte sie und damit, ein Messer sowie eine Schusswaffe mitzuführen. Verständigte Einsatzkräfte des Bundespolizeirevieres Dessau fuhren umgehend, mit Blaulicht und Martinshorn, in Richtung des Ereignisortes. Nach deren Ankunft teilte die verängstigte Zugbegleiterin ihnen gegenüber mit, dass der Mann geflüchtet ist und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des Gesuchten ab. Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich auf die Suche, konnten den Tatverdächtigen vor dem Bitterfelder Bahnhof feststellen und strafprozessualen Maßnahmen zuführen. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen konnten die Beamten keine verbotenen beziehungsweise gefährlichen Gegenstände feststellen. Der 29-jährige Deutsche erhält Strafanzeigen unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung sowie Hausfriedensbruchs.

