PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger nutzt Zug ohne Ticket, beleidigt und bedroht Zugpersonal

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025 informierte die Zugbegleiterin eines Intercity-Expresses um 23:39 Uhr die Bundespolizei über einen aggressiven Fahrgast. Der Zug befand sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Leipzig. Nach ersten Erkenntnissen besaß jener Mann kein für die Fahrt erforderliches Zugticket. Demnach sollte er der Kontrolleurin folgen und im Weiteren den Express beim Sonderhalt in Bitterfeld verlassen. Auf dem Weg zum Dienstabteil beleidigte er die Bahnmitarbeiterin massiv, bedrohte sie und damit, ein Messer sowie eine Schusswaffe mitzuführen. Verständigte Einsatzkräfte des Bundespolizeirevieres Dessau fuhren umgehend, mit Blaulicht und Martinshorn, in Richtung des Ereignisortes. Nach deren Ankunft teilte die verängstigte Zugbegleiterin ihnen gegenüber mit, dass der Mann geflüchtet ist und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des Gesuchten ab. Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich auf die Suche, konnten den Tatverdächtigen vor dem Bitterfelder Bahnhof feststellen und strafprozessualen Maßnahmen zuführen. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen konnten die Beamten keine verbotenen beziehungsweise gefährlichen Gegenstände feststellen. Der 29-jährige Deutsche erhält Strafanzeigen unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung sowie Hausfriedensbruchs.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:13

    BPOLI MD: 1820 Euro Geldstrafe oder 70 Tage Gefängnis - Gesuchter muss in Haft

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 16:35 Uhr einen 36-Jährigen in einer S-Bahn auf Höhe Wolfen. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt mit ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:00

    BPOLI MD: Aggressiver 34-jähriger Mann beschädigt Einrichtung und DB-Fahrzeuge

    Halle (Saale) (ots) - Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) in den Nachmittagsstunden über eine randalierende Person in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Eine Streife begab sich daraufhin umgehend zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen hatte unmittelbar zuvor ein Mann die Räumlichkeiten der ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Fahrgast ohne Ticket greift Bundespolizisten an

    Halberstadt (ots) - Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 11:55 Uhr durch die Zugbegleiterin über eine aggressive Person, in einem Regionalexpress, informiert. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Magdeburg nach Thale. Kurz vor dem Halt in Halberstadt konnte der Fahrgast keinen erforderlichen Fahrschein vorweisen und wurde verbal aggressiv. Dementsprechend schloss die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren