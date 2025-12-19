PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aggressiver 34-jähriger Mann beschädigt Einrichtung und DB-Fahrzeuge

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) in den Nachmittagsstunden über eine randalierende Person in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Eine Streife begab sich daraufhin umgehend zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen hatte unmittelbar zuvor ein Mann die Räumlichkeiten der Bahnhofsmission betreten, sich aggressiv verhalten und auf Aufforderung eines Mitarbeiters, diese zu verlassen, einen nahestehenden Blumentopf in ein Waschbecken geworfen. Dieser ging dabei zu Bruch. Anschließend trat er gegen die Eingangstür der Bahnhofsmission und beschädigte die Scheibenwischer mehrerer in der Nähe stehenden Fahrzeuge der Deutschen Bahn. Danach entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Stadtinneres. Die Bundespolizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 34-Jährigen im Bereich der Straßenbahngleise. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Eritreer weiterhin sich seit Oktober 2025 unerlaubt in Deutschland aufhält. Zudem zeigte die Auswertung der Videoüberwachung, dass der Mann gegen einen unbeteiligten Reisenden trat und einen Mitarbeiter der Bahnhofsmission durch Drohgebärden bedrohte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Belehrung wurde der Beschuldigte aus der Dienststelle entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren anlässlich Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Bedrohung und unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Fahrgast ohne Ticket greift Bundespolizisten an

    Halberstadt (ots) - Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 11:55 Uhr durch die Zugbegleiterin über eine aggressive Person, in einem Regionalexpress, informiert. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Magdeburg nach Thale. Kurz vor dem Halt in Halberstadt konnte der Fahrgast keinen erforderlichen Fahrschein vorweisen und wurde verbal aggressiv. Dementsprechend schloss die ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Gesuchter kann Geldstrafe nicht aufbringen und kommt ins Gefängnis

    Halberstadt (ots) - Am Dienstag, den 16. Dezember 2025 erschien um 01:55 Uhr ein 34-Jähriger in der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Halberstadt und bat um ein Glas Wasser. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Zwei Haftbefehle - 2640 Euro - Mann muss ins Gefängnis

    Magdeburg (ots) - Im Rahmen einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg wurde am 16. Dezember 2025 um 18:11 Uhr ein Mann kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Potsdam mit gleich zwei Haftbefehlen von März und April dieses Jahres gesucht wird. Außerdem lag auch noch ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren