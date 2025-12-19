Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aggressiver 34-jähriger Mann beschädigt Einrichtung und DB-Fahrzeuge

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) in den Nachmittagsstunden über eine randalierende Person in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Eine Streife begab sich daraufhin umgehend zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen hatte unmittelbar zuvor ein Mann die Räumlichkeiten der Bahnhofsmission betreten, sich aggressiv verhalten und auf Aufforderung eines Mitarbeiters, diese zu verlassen, einen nahestehenden Blumentopf in ein Waschbecken geworfen. Dieser ging dabei zu Bruch. Anschließend trat er gegen die Eingangstür der Bahnhofsmission und beschädigte die Scheibenwischer mehrerer in der Nähe stehenden Fahrzeuge der Deutschen Bahn. Danach entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Stadtinneres. Die Bundespolizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 34-Jährigen im Bereich der Straßenbahngleise. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Eritreer weiterhin sich seit Oktober 2025 unerlaubt in Deutschland aufhält. Zudem zeigte die Auswertung der Videoüberwachung, dass der Mann gegen einen unbeteiligten Reisenden trat und einen Mitarbeiter der Bahnhofsmission durch Drohgebärden bedrohte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Belehrung wurde der Beschuldigte aus der Dienststelle entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren anlässlich Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Bedrohung und unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

